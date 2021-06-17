В Болгарии впервые выявили индийский штамм коронавируса

По данным ведомства, у одного из пациентов была выявлена разновидность коронавирусной инфекции B.1.617.2 (Delta), известная также как индийский штамм. "Пациент - мужчина возрастной группы 20-30 лет из города Плевен. Он был обследован в отделении неотложной помощи университетской клиники "Георги Странски" в городе Плевен", - говорится в сообщении. Результаты проведенного анализа не показали соответствие известным разновидностям коронавируса. Подтверждение индийского штамма было получено после дополнительной проверки образцов в международной базе GISAID. Также уточняется, что пациент жаловался на боль в груди, жар и кашель. О поездках за рубеж мужчина не заявлял.

Министерство здравоохранения Болгарии призывает граждан активнее прививаться от COVID-19, так как "чем больше людей будет вакцинировано, тем меньше вероятность появления следующей волны в стране".

С начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 420,7 тыс. случаев заражения, более 17,9 тыс. пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.