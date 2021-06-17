На Кубани, где прошли град и дожди, прогнозируют усиление ветра и осадков

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Специалисты прогнозируют ухудшение погодных условий до конца суток в Краснодарском крае, где из-за дождей и града повреждены частные дома и подтоплены придомовые территории, ожидается усиление ветра и осадков, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Накануне сильный дождь и град прошли в Павловском районе Краснодарского края, повреждены крыши и остекление частных домовладений. В ночь на четверг дождь также прошел в Анапе и Темрюкском районе, есть подтопленные придомовые территории. В Павловском районе края введен режим ЧС.

"Прогнозируется ухудшение погодных условий - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Органы управления, силы и средства продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю работает оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров", - сообщил Гавриляк.

Он уточнил, что также действует штормовое предупреждение по формированию смерчей над Черным морем на участке Магри - Веселое, по формированию смерчей на участке от Анапы до Магри. На данный момент в Темрюкском районе продолжают откачивать воду с придомовых территорий, в Анапе она уже сошла.