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Рейтинг здоровья городов Дальнего Востока представят на ВЭФ

Исследование позволит проверить гипотезы, которые публикуют в научных журналах, о прямой зависимости средней продолжительности жизни и здоровья людей от площади и доступности зеленых территорий в городе

ЧИТА, 17 июня. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) планирует представить на Восточном экономическом форуме в сентябре 2021 года "рейтинг здоровья городов" по их "зеленой" инфраструктуре. Об этом в своем выступлении на шестой международной конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" в Чите рассказала первый заместитель генерального директора КРДВ Эльвира Нургалиева.

"И мы сейчас запускаем такое исследование, которое, возможно, вырастет в некоторые индексы или рейтинг городов Дальнего Востока - рейтинг здоровья городов <...>. Надеемся, что удастся представить первые результаты на Восточном экономическом форуме, который будет в начале сентября этого года. Показать, где находятся наши города Дальнего Востока, какую часть территории покрывают скверы, парки, насколько они оборудованы, как много времени проводят жители на этих территориях, и как это коррелирует с их здоровьем", - сказала Нургалиева.

По ее словам, исследование позволит проверить гипотезы, которые сегодня публикуют в научных журналах, о прямой зависимости средней продолжительности жизни и здоровья людей от площади и доступности зеленых территорий в городе. После получения результатов, КРДВ будет помогать городам Дальнего Востока создавать соответствующую городскую среду.

"Помогать городам Дальнего Востока создавать такую среду, в которой людям будет очень легко беречь свое здоровье. В которых будут велодорожки, где позволяют климатическая зона - на юге Дальнего Востока. Где-то это будут спортивные комплексы, в Южно-Сахалинске горнолыжная траса начинается прямо в городе, не нужно прикладывать усилия к тому, чтобы покататься на горных лыжах. Где-то будет обычный парк или сквер", - пояснила замдиректора КРДВ.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать итоги первого этапа реализации концепции демографической политики Дальнего Востока и актуализировать целевые показатели второго этапа ее реализации. Концепция утверждена правительством РФ в 2017 году и направлена на создание условий для его естественного и миграционного прироста в дальневосточные регионы к 2025 году. При этом ожидаемая продолжительность жизни на Дальнем Востоке должна достичь 74,2 года.

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