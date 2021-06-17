ГРОЗНЫЙ, 17 июня. /ТАСС/. Аэропорт Грозного ввел обязательный масочный режим в связи с сохраняющимися высокими рисками распространения COVID-19. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В связи с сохраняющимися высокими рисками распространения коронавирусной инфекции по решению Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике на всей территории аэровокзального комплекса обязательно ношение масок. Также в целях предотвращения распространения COVID-19 призываем всех соблюдать социальную дистанцию. Данное правило распространяется на всех пассажиров, а также сотрудников и посетителей аэропорта", - говорится в сообщении.

В феврале текущего года в Чечне был полностью отменен обязательный масочный режим в общественных местах и сняты ограничения при въезде в регион, введенные из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В среду глава региона Рамзан Кадыров призвал население проявить сознательность и привиться от коронавируса, в противном случае в регионе могут прибегнуть к жестким ограничительным мерам.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 177 млн человек, более 3,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 264 047 случаев заражения, выздоровели 4 839 705 человек, умерли 127 992. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.