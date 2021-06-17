Путин: прокуратуре нужно плотнее сотрудничать с правозащитниками по затянувшимся делам

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал прокуратуру плотнее взаимодействовать с правозащитниками по проблемам затянувшихся расследований уголовных дел.

На встрече в четверг с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления глава государства констатировал, что, "к сожалению, очень много людей числятся за следствием, арестованы, находятся в соответствующих учреждениях, а дела тянутся и тянутся, причем тянутся достаточно долго, иногда, страшно об этом сказать, годами".

Путин отметил, что эта тема часто поднимается на его встречах с членами Совета по правам человека. "Я вас прошу кроме текущей работы все-таки поближе, поплотнее работать, конечно, с правозащитными организациями, потому что это люди, которые напрямую с гражданами контачат и тонко чувствуют, что происходит в этой сфере, а сфера очень важная", - обратился глава государства к заместителю генерального прокурора России Анатолию Разинкину.