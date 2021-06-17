Володин заявил, что каждый третий закон, принятый седьмым созывом Думы, социально значимый

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы седьмого созыва вышли на комплексное решение проблем граждан, каждый третий принятый закон имел социальную значимость. Об этом в четверг в своем Telegram-канале заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

"Каждый третий закон, принятый в эту сессию, социально значимый. Это законы, которые решают повседневные проблемы людей, касаются вопросов образования, здравоохранения, ЖКХ, взаимодействия наших граждан с государственными структурами", - написал спикер.

Политик также сообщил, что депутаты "вышли на системное принятие взаимоувязанных законов", что позволило решать проблемы в комплексе. "Как пример: еще совсем недавно плодились компании-однодневки, мошеннические схемы по отъему средств у граждан. Люди вкладывали деньги в строительство жилья, порой последние, брали микрозаймы и в результате лишались единственного жилья из-за действий мошенников. Коллекторы доводили людей и их семьи до крайности", - указал он.

"Мы приняли законы, защищающие граждан от недобросовестных застройщиков, запретили микрофинансовым организациям использовать в виде залога жилье граждан и передавать коллекторам долги ЖКХ", - резюмировал Володин.