Фадеев просит Колокольцева урегулировать ситуацию с миграционным центром в Путилкове

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев просит министра внутренних дел России Владимира Колокольцева и губернатора Московской области Андрея Воробьева урегулировать напряженную ситуацию в деревне Путилково Красногорского района, где расположен Единый миграционный центр (ЕМЦ). Об этом сообщает пресс-служба СПЧ в четверг.

Как отмечается в сообщении, в СПЧ обратились жители деревни с просьбой убрать из бизнес-центра "Гринвуд" ЕМЦ Московской области, куда ежедневно приезжают сотни мигрантов для оформления документов. "Население жалуется на угоны автомобилей, нелегальную торговлю, домогательства к несовершеннолетним. Обращение подписали более 4 000 человек", - отметили в пресс-службе СПЧ.

"Сложившаяся ситуация негативно сказывается на уровне безопасности жителей деревни. Совет обеспокоен полученной информацией", - отмечается в письмах, которые в четверг направил Фадеев Колокольцеву и Воробьеву. Он просит сообщить о мерах, которые "принимаются для поддержания общественного порядка" в Путилкове и "снижения очередей при получении государственных услуг в сфере миграции". Совет также предлагает "рассмотреть вопрос о переносе Единого миграционного центра (или открытии его филиалов) в районы Московской области, не соседствующие с жилыми массивами".

В конце мая на Путилковском шоссе в Подмосковье образовалась большая очередь из мигрантов из-за того, что иностранцы хотели успеть до 15 июня продлить срок действия своих патентов на работу и избежать возможной депортации на родину.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 сентября моратория на выдворение из РФ иностранцев.

Контроль СПЧ

Фадеев сообщил ТАСС, что в СПЧ обсуждают ситуацию с положением иностранных граждан в РФ.

"В первую очередь это тема с регистрацией, она беспокоит жителей возле [миграционных] центров, где регистрация осуществляется, и уже ко мне приходят обращения от жителей близлежащих домов. К счастью, сейчас продлены сроки регистрации. Ажиотаж был очень серьезный: тысячи людей ночуют где-то в подъездах, в подвалах, вызывают очень серьезную обеспокоенность у местных жителей", - сказал он.

Кроме того, Фадеев сообщил, что СПЧ волнует вопрос соблюдения трудового законодательства работодателями в отношении иностранных граждан. "Было решено глубже вникнуть в эту проблематику", - отметил он.