Красноярский край рассчитывает в 2021 году получить часть компенсации за разлив ГСМ

КРАСНОЯРСК, 17 июня. /ТАСС/. Власти Красноярского края рассчитывают получить в 2021 году часть средств, выплаченных компанией "Норникель" в федеральный бюджет за разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Всего в регион поступит порядка 38 млрд рублей до 2024 года, сообщил на сессии Законодательного собрания региона глава краевого правительства Юрий Лапшин.

Ранее компания "Норникель" по решению Арбитражного суда края выплатила 146 млрд рублей в федеральный бюджет за разлив нефтепродуктов в Норильске.

"Продолжается работа <...> по выделению краю средств из той суммы, которая поступила в федеральный бюджет в счет оплаты возмещения вреда. Рассматривается направленный краем и администрацией Норильска перечень первоочередных экологических мероприятий. По Красноярску это порядка 15 млрд рублей, по Норильску - 23,1 млрд. По данным Минприроды России, обе эти суммы зарезервированы краю до 2024 года, в настоящее время прорабатываются сроки реализации мероприятий и механизм их финансирования. При этом мы рассчитываем, что часть этих средств край получит уже в 2021 году из резервного фонда правительства РФ", - сообщил Лапшин.

В апреле этого года губернатор Красноярского края Александр Усс обратился с письмом в адрес вице-премьера РФ Виктории Абрамченко с просьбой выделить региону более 190 млрд рублей в рамках работы по ликвидации последствий разлива в Норильске. Средства предполагалось направить на экологические мероприятия не только на Таймыре и в Норильске, но и в Красноярске, Железногорске, Минусинске и Емельяновском районе.

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, "дочка" "Норникеля") разрушился. Вылилось 20 тыс. тонн нефтепродуктов.