Суд взыскал с Милова 60 тыс. рублей по иску Пригожина из-за выпуска "Навальный Live"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы взыскал с бывшего замминистра энергетики России Владимира Милова 60 тыс. рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд частично удовлетворил исковые требования Пригожина и взыскал с Милова 60 тыс. рублей компенсации за моральный ущерб, в также компенсацию расходов на оплату судебной пошлины в размере 900 рублей", - сказали в суде.

Иск был подан из-за выпуска "Навальный Live" от 20 октября 2020 года. В нем ведущий Милов обвинил Пригожина в растлении малолетних. Суд постановил, что кроме компенсации, Милов должен удалить порочащие Пригожина сведения из интернета.

Изначально Пригожин требовал от Милова 5 млн рублей. Также ответчиком проходил Алексей Навальный, но позже бизнесмен отказался от претензий к нему.