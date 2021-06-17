Суд продлил запрет действий депутату Штейн за нарушение санитарных норм на акции в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий муниципальному депутату Людмиле Штейн по делу о нарушении санитарных норм в ходе незаконной акции протеста в Москве. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

"Суд продлил моей подзащитной Штейн меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 2 августа", - сказал он.

Накануне Басманный суд продлил домашний арест четырем фигурантам дела: пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш и участнице Pussy Riot Марии Алехиной.

По делу также проходят юрист ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь, глава профсоюза "Альянс врачей" (признан НКО-иноагентом) Анастасия Васильева и активист ФБК Николай Ляскин. Им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.