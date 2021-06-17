Уровень воды в Амуре вызывает опасения властей Хабаровского края

МОСКВА, 17 июня. Уровень воды в реке Амур вызывает опасение властей Хабаровского края, сбросы воды на Бурейской и Зейской гидроэлектростанциях (ГЭС) могут еще больше осложнить ситуацию. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Мы горим меньше, практически в 10 раз, сейчас на территории у нас только один лесной пожар в труднодоступном районе на севере. А вот уровень Амура у нас вызывает опасения и тревогу. Прогноз неблагоприятный, ожидаются сбросы на Бурейской и Зейской ГЭС - это может серьезно осложнить ситуацию", - сказал он.

По словам Дегтярева, в регионе сформирована группировка из 5 тыс. человек для работы в условиях чрезвычайной ситуации, для этого также могут быть задействованы 1,5 тыс. единиц техники. "Мы, однозначно, защитим людей, имущество. Но, в любом случае, это для нас тревожная ситуация", - добавил врио главы региона.

По данным на 8 июня, в Хабаровском крае наблюдается повышен ие уровня воды в реке Амур, гребень паводка проходит у Комсомольска-на-Амуре. По данным регионального ГУ МЧС, 17 июня у города Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-15 см. Имеется вероятность подтопления до 50 дачных участков на островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный.