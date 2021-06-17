Регулятор ЕС выявил 405 случаев тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca

ГААГА, 17 июня. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) к настоящему моменту выявило 405 случаев образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови после использования вакцины Vaxzevria производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава департамента EMA по фармакологическому надзору и эпидемиологии Георгий Генов.

"На данный момент мы выявили в Европейской экономической зоне 405 случаев подобного осложнения после введения 45,6 млн доз вакцины, - отметил он. - То есть речь идет об очень редком явлении. Кроме того, мы наблюдаем позитивную тенденцию на снижение смертности в результате данного осложнения".

Агентство также установило 10 случаев возможного образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови после вакцинации с использованием препарата компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. "Ею к настоящему моменту были вакцинированы около 6 млн человек", - заметил Генов.