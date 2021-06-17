В Москве простились с космонавтом Владимиром Шаталовым

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Церемония прощания с космонавтом Владимиром Шаталовым прошла в четверг на Федеральном мемориальном военном кладбище.

"Шаталов снискал уважение не только благодаря своим личным качествам и грамотному руководству Центром [подготовки космонавтов]. Как космонавт он был прекрасным специалистом и кстати не отличался суеверием. Став 13-м по счету из наших соотечественников, побывавших на орбите, не боялся этой цифры", - сообщается в четверг на официальном сайте Роскосмоса.

В церемонии прощания приняли участие начальник ЦПК Максим Харламов и его предшественник Павел Власов, представители отряда космонавтов Роскосмоса, ветераны космонавтики, жители Звездного городка. Вместе с представителями ЦПК на церемонии побывал Герой России космонавт Валерий Корзун.

"Владимир Александрович первым выполнил уникальные операции, связанные со стыковками космических аппаратов. Неслучайно ему доверили совершить три полета практически сразу. Кстати он был одним из немногих космонавтов, пришедших в отряд с высоких должностей", - приводит пресс-служба слова Корзуна.

Владимир Шаталов умер 15 июня на 94-м году жизни. Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-лейтенант авиации Шаталов совершил три космических полета общей длительностью 9 суток 21 час 57 минут. Он первым в мире выполнил ручную стыковку двух пилотируемых кораблей ("Союз-4/5"), был участником первого группового полета трех пилотируемых космических кораблей ("Союз-6/7/8") и первой в мире стыковки космического корабля с орбитальной станцией ("Союз-10", "Салют"). С 1987 года по 1991 год Шаталов руководил Центром подготовки космонавтов.