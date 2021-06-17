Число записей на прививку в Москве выросло втрое после решения об обязательной вакцинации

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Количество записей на прививку от коронавируса в Москве возросло втрое после решения об обязательной вакцинации работников ряда сфер. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

"В три раза выросла сегодня запись на вакцинацию от того, что было, но этого все равно недостаточно. Объемы <...> пока еще небольшие, но я думаю, что они будут нарастать каждый день", - сказал Собянин.