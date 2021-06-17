В Югре число ковидных коек выросло в 1,5 раза из-за ухудшения эпидобстановки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа в 1,5 раза увеличили количество развернутых коек для приема пациентов с коронавирусом из-за роста числа больных в регионе. В настоящее время развернуто почти 720 коек, сообщили ТАСС в Департаменте здравоохранения Югры.

В регионе в конце октября - декабре 2020 года на пике распространения пандемии развернули максимальное число коек для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом - 3,4 тыс. в 18 медорганизациях. Из них было занято более 2,6 тыс. Затем их число было сокращено и составляло около 400.

"На 1 июня в Югре было развернуто 463 ковидных койки, из которых было занято 348. В настоящее время развернуто - 717, из которых занято 583", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре наблюдают ухудшение эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции. Так, по данным штаба, 17 июня выявили 80 новых случаев. Последний раз такое большое число заражений за сутки фиксировалось 26 марта, когда сообщалось о 81 случае.

Рост заболеваемости в регионе фиксировался с середины сентября 2020 года, достигая на пике более 300 случаев. Снижение началось во второй половине января 2021 года. Культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, спортивные - с 50% болельщиков, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена с учетом заполняемости не более чем на 50%.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 17 июня зарегистрировали 58 593 случая заражения коронавирусом, в том числе 80 за последние сутки. Умерли 803 человека, 57 009 пациентов выздоровели.