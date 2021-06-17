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Попова сообщила о росте числа инфицированных индийских штаммом коронавируса в России

В последние две недели растет число инфицированных индийских штаммом коронавируса - Попова.

Пандемия COVID-19
В Югре число ковидных коек выросло в 1,5 раза из-за ухудшения эпидобстановки
В настоящее время развернуто 717 коек, из них занято 583
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