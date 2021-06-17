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Пандемия COVID-19

В Португалии ввели запрет на въезд и выезд из округа Лиссабона на выходных из-за пандемии

При этом передвижения между муниципалитетами самого столичного округа разрешены

МАДРИД, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Португалии решило ввести на предстоящих выходных запрет на въезд и выезд из Лиссабонского столичного округа для сдерживания распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг газета Público.

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По ее информации, ограничения вступят в силу в пятницу в 15:00 по местному времени (17:00 мск). При этом не будет запрещено передвижение между муниципалитетами самого столичного округа.

С начала распространения коронавируса в Португалии было выявлено около 860 тыс. заболевших, свыше 17 тыс. пациентов умерли. С конца декабря прошлого года в республике началась кампания по вакцинации. К настоящему моменту более 2,3 млн жителей 10-миллионной Португалии полностью привиты от COVID-19.

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ПортугалияПандемия COVID-19
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