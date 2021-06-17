В Женеве заявили об отсутствии инцидентов в сфере безопасности во время саммита РФ и США

ЖЕНЕВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Полиция Женевы положительно оценила уровень обеспечения безопасности во время саммита России и США в Женеве 16 июня, каких-либо инцидентов зарегистрировано не было. Сейчас проводится демонтаж защитных барьеров, которые были установлены вокруг объектов, связанных с проведением встречи в верхах, заявил ТАСС в четверг официальный представитель кантонального полицейского управления Жан-Филипп Брандт.

"Что касается нас, то все прошло очень хорошо. Не было никаких инцидентов или чего-либо другого, о чем можно было бы сожалеть, - сказал он. - Полагаю, что делегации [России и США] довольны действиями, которые были предприняты [полицией]".

Вместе с тем Брандт не скрывал, что принятые в сфере безопасности меры сказались на населении, затруднив мобильность в Женеве. "Населению пришлось проявить терпение. Но мы выполняли работу, которая требуется от полиции, - обеспечивать безопасность как можно лучше", - отметил представитель. "Операция полиции по саммиту завершилась в среду вечером. Демонтаж всего того, что было построено в связи с этой встречей, должен быть завершен в субботу. Нужно, в частности, демонтировать все барьеры и палатки", - заключил Брандт.

В Женеве 16 июня состоялся саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Федеральные и кантональные власти в целях безопасности установили защитные барьеры вокруг парка Ла-Гранж, где проходила встреча, а также вокруг гостиницы "Интерконтиненталь", где остановился с 15 на 16 июня Байден. Кроме того, напротив парка Ла-Гранж был сооружен временный пресс-центр в виде большой палатки. В помощь примерно 2 тыс. полицейских Женевы были направлены 900 их коллег из других кантонов, а также около 1 тыс. военных. В среду ряд дорог в Женеве и мост Монблан были закрыты для движения транспорта и пешеходов.