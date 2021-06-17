На создание Центра протонно-лучевой терапии в Хабаровском крае необходимо 4 млрд рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края подготовили проект создания в регионе Центра протонно-лучевой терапии стоимостью четыре млрд рублей. Об этом сообщил в четверг президенту РФ Владимиру Путину врио главы региона Михаил Дегтярев, попросив рассмотреть возможность компенсации краю 40% затрат на реализацию этого проекта.

"У нас есть Краевой клинический центр онкологии, но метод лечения "протонно-лучевая терапия" доступен для всех только в Санкт-Петербурге и Димитровграде. Мы подготовили проект создания центра именно протонно-лучевой терапии на базе нашего краевого клинического онкоцентра. Расчетные капитальные затраты там около 4 млрд рублей. Просим рассмотреть вопрос и возможность компенсации 40% затрат из бюджета", - сказал он.

По мнению Дегтярева, финансирование возможно в рамках реализации указа президента РФ о национальных целях развития страны.