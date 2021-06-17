Более 60% выпускников колледжей 2021 года устроятся на работу

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Порядка 62,4% выпускников средних специальных учебных заведений 2021 года будут трудоустроены, около 20% будут призваны в вооруженные силы, 12,8% продолжат обучение. Об этом сообщили в четверг журналистам в секретарите вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"По сведениям регионов ожидается, что 62,4% выпускников 2021 года будут трудоустроены, около 20% - будут призваны в Вооруженные силы, 12,8% - продолжат обучение, около 2% - планируют стать индивидуальными предпринимателями или самозанятыми, 2,8% - имеют риск не быть трудоустроенными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в этом году выпустится 780 тыс. человек из колледжей, из них 17,4 тыс. заключили договор о целевом обучении.

"В 2021 году ожидаемый выпуск по программам бакалавриата составит 580 тыс. человек, по программам магистратуры - 213 тыс. человек, по программам специалитета - 115 тыс. человек. Общее количество выпускников - 909 тыс. человек", - добавились секретариате.

Как подчеркнули в аппарате, вопрос трудоустройства выпускников вузов решается по пяти направлениям. "В частности, в 207 из 219 вузов 79 регионов работают центры карьеры и трудоустройства, которые осуществляют содействие в поиске работы как для студентов, так и выпускников с помощью организации стажировок и практик, проведения мероприятий по трудовой адаптации", - добавили в секретариате. Так, охват участников составляет более 375 тыс. студентов и молодых специалистов-выпускников вузов.

Кроме того, реализуется программа по трудоустройству выпускников 2020 года на научно-исследовательские позиции в вузы и научные организации. С сентября по декабрь 2020 года участие в программе приняли 62 вуза и 137 научных организаций, всего на научно-исследовательские позиции трудоустроено 1 962 выпускника. В период с января по август 2021 года в программе примут участие 57 вузов и 128 научных организаций. Во взаимодействии с Российскими студенческими отрядами в 2020 году было трудоустроено свыше 50 тыс. студентов и выпускников вузов.