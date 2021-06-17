Иностранные студенты МГУ смогут получить прививку от COVID-19

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова предоставил доступ к вакцинированию от коронавируса иностранным студентам, заявил ТАСС в четверг ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Московский университет предоставил доступ иностранных обучающихся к вакцинированию от COVID-19. Это позволит сохранить здоровье и жизнь иностранным студентам, а также в целом улучшит эпидемическую ситуацию в российских университетах", - сообщил ректор.

Ректор пояснил, что большая часть иностранных студентов Московского университета проживают в общежитиях, общаются со своими российскими однокурсниками, активно участвуют в мероприятиях Московского университета, многие из них этим летом едут на полевые практики и "хотят перед практикой сделать прививку от COVID-19, чтобы чувствовать себя в безопасности".

В пресс-службе МГУ также сообщили, что 15 июня МГУ начал прием документов от иностранных абитуриентов. Всего в рамках приемной кампании в 2021 МГУ планирует принять на основные образовательные программы до 2,5 тыс. новых иностранных студентов. Иностранные граждане, поступающие на равных условиях с гражданами РФ, могут подать заявление о приеме в МГУ, начиная с 20 июня. Подача документов будет осуществляться дистанционно с помощью онлайн-системы МГУ.