Число коек в коронавирусных госпиталях увеличили в Кабардино-Балкарии до 250

НАЛЬЧИК, 17 июня. /ТАСС/. Число коек в госпиталях, где лечат больных коронавирусом, увеличили в Кабардино-Балкарии со 190 до 250, сообщил ТАСС в четверг министр здравоохранения региона Рустам Калибатов.

"Резкого увеличения заболевших нет, но мы увеличили количество коек в госпитале особо опасных инфекций в городе Нальчике. Теперь в двух госпиталях, функционирующих на территории региона, развернуто 250 коек (ранее было 190). Все меры, которые предпринимаются в республике, в том числе и ограничительные, направлены на предотвращение взрывного роста заболеваемости", - рассказал Калибатов.

Ранее в четверг глава КБР Казбек Коков своим указом вернул в регионе ряд ограничений, согласно которым допустимая предельная численность участников массовых мероприятий (в том числе деловых, спортивных, зрелищных) сокращается со 100 до 50 человек. Рекомендуется перевести на дистанционную работу не менее 30% работников, граждан в возрасте старше 65 лет и имеющих заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Указ вступает в силу с 19 июня.

По данным оперштаба, по состоянию на 17 июня в регионе выявлено 24 557 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 23 813 человек, умер 481 человек. В госпиталях медицинскую помощь получают 173 пациента, в реанимациях находятся 37 больных. Число вакцинированных в республике составляет 43 925, второй этап вакцинации прошел 32 371 человек, что в два раза меньше общероссийского уровня. В республике развернуто 50 пунктов вакцинации, работают 36 выездных бригад.