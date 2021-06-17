На Кубани на стройке обнаружили предметы эпохи Великого переселения народов

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Предметы эпохи Великого переселения народов (III-IV века нашей эры) были найдены в Краснодарском крае в рамках подготовки к строительству линии электропередачи в Крымском районе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона в четверг.

"На месте будущего объекта энергетики в Крымском районе обнаружили предметы эпохи Великого переселения народов. Артефакты найдены при раскопках памятника археологии "Красная Батарея 3" в рамках подготовки к строительству линий электропередачи в селе Кеслерово", - говорится в сообщении.

Уточняется, что раскопки проводились, так как перед началом работ археологи обязаны провести исследования и собрать объекты исторического наследия для изучения и сохранения. Они обнаружили материал, относящийся к III-IV векам нашей эры.

Также в пресс-службе объяснили, что в то время на территории Северного Причерноморья и Кавказа происходили события, вошедшие в историю как эпоха Великого переселения народов. Многие города в Крыму и на Тамани были разграблены центральноазиатскими кочевниками-завоевателями.

"Ученым еще предстоит выяснить, каким образом эти предметы попали на территорию края - в результате торговых операций, военных походов или миграции населения. В любом случае, очевидно, что наш регион даже в древности был территорией культурно-социальной интеграции различных народов, - отметил вице-губернатор региона Сергей Болдин, его слова приводит пресс-служба.

Начальник краевого управления памятников археологии Евгений Муравенко уточнил ТАСС, что было обнаружено несколько фибул, а также фрагменты костяного гребня и останки лошадей со сбруей. Он также добавил, что на территории Кубани подобные предметы в таком количестве были обнаружены впервые.