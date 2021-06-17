СМИ: в Сербии число сделанных прививок от коронавируса превысило отметку в 5 млн

БЕЛГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Число прививок от коронавируса, сделанных гражданам семимиллионной Сербии, превысило 5 млн. Об этом сообщило в четверг агентство Tanjug .

Сообщается, что, согласно последним данным, всего введено 5 млн 70 тыс. 754 дозы вакцин. При этом обе дозы получили 2 млн 389 тыс. 243 человека.

Гражданам Сербии предлагается выбор между вакцинами компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V". Вакцина из РФ пользуется наибольшей популярностью у населения. Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".