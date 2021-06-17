Вручение аттестатов выпускникам школ в Мордовии пройдет при заполняемости залов на 50%

ТАСС, 17 июня. Вручение аттестатов выпускникам одиннадцатых классов в Мордовии пройдет 26 июня на открытом воздухе или в помещениях при заполняемости залов на 50%, сообщили в четверг в пресс-службе главы Мордовии.

"На заседании штаба обсудили формат проведения торжественных мероприятий, посвященных вручению аттестатов выпускникам 11-х классов 26 июня. Одобрено два варианта проведения этих мероприятий - на открытом воздухе или в помещениях с рассадкой через полтора метра и с заполнением зала не более 50 процентов. Школы вправе сами выбирать, какой из вариантов им подходит", - говорится в сообщении.

Как отметил врио главы Мордовии Артем Здунов, на территории республики ситуация с заболеваемостью ухудшилась. "Число новых заболевших в сутки впервые за долгое время превысило 30 человек. Продолжается рост числа заболевших в отдельных муниципальных районах - в Зубово-Полянском, Ковылкинском и Инсарском", - цитирует пресс-служба Здунова.

По данным ведомства, в ближайшее время вернуться к работе в режиме ковидных госпиталей готовятся два лечебных учреждения - республиканский госпиталь и Рузаевская больница.

За период пандемии в республике выявлено 21 455 случаев заражения коронавирусом, 19 170 человек выздоровели, 305 человек умерли от коронавируса как основной причины. В Мордовии действует масочный режим, запрещено проведение массовых мероприятий.