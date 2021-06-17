В Италии начали сбор подписей за проведение референдума о легализации эвтаназии

РИМ, 17 июня. /ТАСС/. Сбор подписей за проведение референдума о легализации эвтаназии (практики прекращения жизни больного по его просьбе какими-либо действиями или средствами) начался на улицах Рима и Милана. Об этом в четверг на своем официальном сайте сообщила Ассоциация за свободу научных исследований имени Луки Кошони.

Для проведения референдума необходимо собрать 500 тыс. подписей до 30 сентября этого года. Поводом для начала этой кампании послужила история 37-летней женщины из области Апулия на юго-востоке страны, которая болела тяжелой формой рака поджелудочной железы и хотела добровольно уйти из жизни с помощью эвтаназии. Однако местные органы здравоохранения отказались выполнить ее просьбу, и 5 июня она умерла, так и не дождавшись желаемой процедуры. Перед смертью женщина успела обратиться в суд Рима с иском о признании за ней права на добровольный уход из жизни. Судебное заседание уже без ее участия должно пройти 22 июня.

"Неприемлемо, чтобы человек, находящийся в таком состоянии (как скончавшаяся женщина - прим. ТАСС), шел на Голгофу. Больные не могут тратить столько времени на бюрократические процедуры", - подчеркнули Филомена Галло и Марко Каппато, сотрудники Ассоциации за свободу научных исследований имени Луки Кошони. "Учитывая молчание парламента, который продолжает откладывать проведение необходимой реформы, референдум в настоящее время остается единственной возможностью для легализации эвтаназии в Италии", - подытожили они. Как утверждают представители ассоциации, референдум необходимо провести как можно скорее, чтобы в случае победы сторонников легализации эвтаназии успеть внести соответствующие изменения в национальное законодательство до окончания срока полномочий нынешнего созыва парламента в 2023 году.

В настоящее время различают два вида эвтаназии: пассивную, или "метод отложенного шприца" (намеренное прекращение медиками поддерживающей терапии неизлечимого больного), и активную, или "метод наполненного шприца" (предоставление умирающему средств, влекущих быструю смерть). Активная эвтаназия на данный момент официально разрешена в Нидерландах, Бельгии, Канаде, Швейцарии и некоторых штатах США; пассивная в той или иной форме легализована в Испании, Франции, Великобритании, Германии, Индии, Южной Корее, Израиле, Чили и некоторых других странах.

В России эвтаназия запрещена. Статья 45 закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" запрещает врачам "ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента". Лицо, осуществляющее эвтаназию, несет уголовную ответственность.