Профсоюзы Ливана провели всеобщую забастовку из-за ухудшения социального положения

БЕЙРУТ, 17 июня. /ТАСС/. Общенациональная забастовка прошла в четверг в Ливане в знак протеста против безудержного роста цен и разорения предприятий. В ней приняли участие работники госсектора, служащие банков и частных компаний, водители, учителя, врачи и адвокаты.

Выступая на митинге в районе набережной Корниш-Нахр, лидер Всеобщей конфедерации трудящихся (ВКТ) Бишара аль-Асмар сообщил, что на фоне роста дороговизны минимальный уровень заработной платы в стране с начала года упал до отметки ниже 30 долларов. Причиной ухудшения социальных условий, по его словам, стало обесценивание с 2019 года на 90% национальной валюты - ливанского фунта.

"Кризис затронул все слои населения, на наших глазах рушатся системы образования и здравоохранения, надвигаются экономический коллапс и экологическая катастрофа", - указал профсоюзный лидер. По его словам, поведение ливанских политиков в этих условиях "не поддается никакому логическому объяснению". "Из-за разногласий и взаимных обвинений они на протяжении 8 месяцев не могут сформировать дееспособное правительство", - подчеркнул аль-Асмар. По словам главы ВКТ, профсоюзы настоятельно призывают политических лидеров "немедленно пойти на уступки и отказаться от амбиций".

Инициатива спикера

В среду глава парламента Набих Берри возложил на президента республики Мишеля Ауна и его окружение ответственность за срыв выдвинутой им инициативы по выходу из тупика вокруг создания нового правительства. 1 июня спикер Палаты депутатов предложил в качества компромисса расширить состав будущего кабинета с 18 до 24 министров. При этом треть из них, согласно его плану, будет подобрана президентом, а остальные две трети - премьер-министром и спикером парламента. По мнению Берри, "такой баланс не даст ни одной стороне преимущества над другой при принятии решений".

Однако президент Аун и его зять Джебран Басиль, возглавляющий крупнейший христианский блок в парламенте, потребовали предоставить их сторонникам, помимо восьми мест в кабинете, дополнительно еще два министерских поста - главы МВД и Минюста, что позволит блокировать при необходимости решения правительства.

История вопроса

22 октября прошлого года президент Аун поручил назначенному премьер-министру - суннитскому политику Сааду Харири сформировать кабинет из технократов для реализации программы реформ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда. 9 декабря Харири представил список нового кабинета главе государства, который Аун отверг, поскольку премьер, по его словам, не согласовал с ним заранее кандидатов в министры от христианских общин. Все последующие встречи двух политиков завершились безрезультатно.

22 мая в своем выступлении в парламенте премьер-министр призвал президента Ауна "прекратить сражаться с ветряными мельницами и открыть дорогу новому правительству для получения вотума доверия".