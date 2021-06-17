В Севастополе ужесточат ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Севастополя из-за роста заболеваемости с начала прошлой недели в 1,5 раза ужесточат ограничения, введенные в городе из-за пандемии нового коронавируса, сообщил в четверг на своей странице в Instagram губернатор города Михаил Развожаев.

"Очень не хотел вводить ограничения, но статистика требует принять меры - сбить волну, чтобы система здравоохранения справилась. По информации, сообщенной членам оперативного штаба главным санитарным врачем по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь Натальей Александровной Пеньковской, сегодня наш город по динамике находится на уровне середины октября прошлого года. Это было начало зимнего пика. Поэтому Роспотребнадзор предложил принять на оперативном штабе по COVID-19 ряд ограничительных мер, касающихся публичных мероприятий, работы общепита и туристического сектора. Меры непопулярные", - написал Развожаев.

Губернатор отметил, что в основном новые меры начнут действовать с 28 июня и будут отражены в указе, который будет подписан на днях. "Чтобы они не превратились в массовую длительную социальную изоляцию, основное сейчас - сформировать коллективный иммунитет. 72 тыс. севастопольцев привились первым компонентом, 62 тыс. - завершили вакцинацию. Это одна треть от необходимого количества привитых", - добавил Развожаев.

Он также отметил, что "вакцина в городе есть, пункты вакцинации работают ежедневно, открываются новые". "Вакцинация из личной истории превращается в социальную задачу тех, кто заботится о близких и завтрашнем дне", - считает глава города.

Ситуация в Севастополе

По информации городского правительства, всего за время пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заразились более 15 тыс. человек, из них к настоящему моменту выздоровели около 14 тыс., 703 умерли.

В Севастополе до конца июня продлен режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса. В числе действующих ограничений - запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением спортивных, при условии заполняемости стадиона или зала не более чем на 50%, работу хостелов, экскурсии возможно проводить при заполняемости музея не более чем на 30%, киносеансы - при заполнении зала только наполовину. Регистрация бракосочетаний в ЗАГС возможна при условии присутствия не более 15 человек, включая работников учреждения. Сохраняется масочный режим в транспорте и помещениях, требования о социальном дистанцировании. Страдающим хроническими заболеваниями, которые могут способствовать тяжелому течению коронавируса, а также беременным рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.