Осадки на востоке Крыма ослабели

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Циклон, вызвавший на востоке Крыма ливни и подтопления в Керчи, сместился к западу и направляется на Южный берег полуострова, сообщила в четверг ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"В Керчи за день выпало 15 мм осадков, Мысовое - уже ослабели на востоке - 5 мм, Феодосия - 6 мм. Вся вот эта мощная область по спутнику пошла на запад, то есть у нас сейчас выпало в Черноморском 36 мм, в Евпатории - 17 мм, в Севастополе и Симферополе - 10 мм. Ночью она будет проходить через Ялту и Алушту, самые интенсивные осадки у нас пройдут на Южном берегу Крыма и в горах. И этот циклон уйдет у нас на Черное море", - сказала Любецкая.

По словам синоптика, "всю свою мощь циклон оставил на востоке полуострова". "Он стал не ослабевать, а, как у нас говорят, заполняться, то есть растет давление. Циклон, заполняясь, стал вращаться против часовой стрелки, сейчас прошел в западные районы Крыма, движется на юг и уходит на Черное море. Местные условия - горы Ялты, Алушты - здесь осадки тоже пройдут приличные", - считает Любецкая.

Такие осадки, по словам синоптика, положительно отразятся на наполняемости обмелевших водохранилищ полуострова. Однако она отметила, что до 100-процентного наполнения водохранилищ региона еще далеко.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В регионе из-за значительных подтоплений введен режим ЧС.