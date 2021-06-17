В Словении впервые с октября 2020 года за сутки не выявили летальных исходов от COVID-19

ЛЮБЛЯНА, 17 июня. /ТАСС/. Власти Словении за прошедшие сутки впервые с октября 2020 года не зафиксировали летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции министр здравоохранения республики Янез Поклюкар.

"Сегодня впервые с 9 сентября 2020 года суточное количество зараженных упало ниже 100, и сегодня у нас есть лишь 83 подтвержденных случая. Также сегодня первый день после 10 октября 2020 года, когда мы не зарегистрировали случаев смерти среди пациентов с коронавирусом", - отметил глава словенского Минздрава.

Правительство страны приняло решение об отмене запрета на работу баров и ресторанов после 22:00 в связи с улучшением эпидемиологической ситуации на территории страны с 21 июня. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции заместитель министра экономического развития и технологий республики Симон Зайц.

С понедельника бары и рестораны смогут сами определять часы работы. Ночные клубы и дискотеки смогут возобновить работу при условии предоставления всеми гостями отрицательных результатов теста на коронавирус, сертификатов о вакцинации, или же справок о перенесенной за последние шесть месяцев болезни. При этом для заведений данного типа сохранится ограничение на прием посетителей после полуночи. Кроме того, вновь станет возможна работа казино и игральных салонов при условии заполненности их залов не более чем в 75% от максимальной.

Всего с момента выявления первого зараженного коронавирусом 4 марта 2020 года в Словении было выявлено 250 288 инфицированных, из-за последствий заражения умерли 4 409 человек.