В Башкирии усилят контроль за соблюдением масочного режима

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Власти Башкирии с 21 июня усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, кинотеатрах, магазинах и других объектах. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте правительства региона.

"С 21 июня мы усилим проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте, объектах торговли, кинотеатрах и других учреждениях. Нарушителей санитарных норм ждут штрафы", - приводят в сообщении слова главы Башкирии Радия Хабирова по итогам внеочередного заседания оперативного штаба.

При этом, как отметил Хабиров, власти региона не ставят вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса. "Это должен быть осознанный и добровольный выбор. Но нам, госслужащим, нужно на личном примере показать пользу прививок. Потому что самый эффективный способ победить пандемию - вакцинация", - отметил он.

Ранее сообщалось, что с 21 июня граждане смогут посетить учреждения культуры и спорта в республике только при предъявлении справки о вакцинации от коронавируса или документа с результатами анализа на COVID-19.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Башкирии подтверждено 39 756 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 37 644 человека выздоровели, 552 пациента умерли.