В Ярославле прошло торжественное гашение марки, выпущенной к 200-летию Некрасова

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Церемония спецгашения юбилейной марки, выпущенной к 200-летию со дня рождения поэта и писателя Николая Некрасова, прошла в четверг в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Музеи строятся на предмете, они хранят генетическую память поколений. Сегодня эта марка стала предметом, который попадет в фонды и перейдет в века. Мы гордимся, что наш регион связан с именем Некрасова, в его произведениях очень часто упоминаются наши родные топографические и географические названия. Именно наш музей "Карабиха" стал центром изучения его творчества", - цитирует пресс-служба директора департамента культуры Ярославской области Марину Васильеву.

На почтовом блоке изображен портрет Некрасова, на полях блока - пейзаж, литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова "Карабиха". К выпуску почтового блока издан конверт первого дня и изготовлен штемпель специального гашения с фиксированной датой. Блок отпечатан тиражом 30 тыс. экземпляров.

Николай Некрасов родился на территории современной Украины. Детство будущего поэта, писателя и публициста прошло под Ярославлем. С его именем в регионе связано много мест: усадьба Некрасовых в Грешневе - родовое гнездо поэта, усадьба Карабиха, школа в селе Аббакумцеве, построенная на средства поэта.

Региональный организационный комитет по подготовке к празднованию 200-летия с рождения Некрасова был создан в Ярославской области в 2017 году. Указом президента РФ празднование 200-летия со дня рождения поэта будет отмечаться в 2021 году на государственном уровне.