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Пандемия COVID-19

Мишустин 18 июня посетит городскую клиническую больницу в Коммунарке

Председатель правительства осмотрит новый детский инфекционный корпус и встретится с руководителями ведущих медицинских учреждений

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит городскую клиническую больницу в поселке Коммунарка, где осмотрит новый детский инфекционный корпус. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"18 июня в преддверии Дня медицинского работника Михаил Мишустин посетит городскую клиническую больницу в поселке Коммунарка в Москве. Председатель правительства осмотрит новый детский инфекционный корпус и встретится с руководителями ведущих медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.

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Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаСобянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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