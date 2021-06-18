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Пандемия COVID-19

СМИ: компания Moderna в июне увеличит поставки в Канаду вакцин до 8,5 млн доз

Ранее канадский министр общественных работ и закупки Анита Ананд заявляла, что в июне страна получит от поставщика 7,1 млн доз препарата

ОТТАВА, 18 июня. /ТАСС/. Американская компания Moderna увеличит в июне поставки в Канаду препаратов от нового коронавируса до 8,5 млн доз. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

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Ранее канадский министр общественных работ и закупки Анита Ананд проинформировала, что от этого поставщика Канада в июне должна получить 7,1 млн доз вакцин.

Согласно последним данным Минздрава Канады, в настоящее время вакцинированы 24,8 млн человек старше 12 лет (74,3% населения), при этом 5,8 млн из них получили уже вторую обязательную прививку, которая требуется для большинства препаратов. В Канаду доставлено 33 млн доз вакцин от коронавируса различных производителей, из них использованы более 30 млн доз.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. Сейчас в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca. Препараты Pfizer, Moderna и AstraZeneca являются двухкомпонентными.

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КанадаПандемия COVID-19
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