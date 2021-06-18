Мишустин 18 июня посетит городскую клиническую больницу в поселке Коммунарка

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин посетит городскую клиническую больницу в поселке Коммунарка, где осмотрит новый детский инфекционный корпус. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"18 июня в преддверии Дня медицинского работника Михаил Мишустин посетит городскую клиническую больницу в поселке Коммунарка в Москве. Председатель правительства осмотрит новый детский инфекционный корпус и встретится с руководителями ведущих медицинских учреждений", - говорится в сообщении пресс-службы.

В мероприятии примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее на заседании правительства Мишустин отметил, что кабмин будет продолжать работу по модернизации инфекционной службы, так как опыт борьбы с коронавирусом показал, насколько важно вовремя и эффективно выявлять инфекцию, не допускать её дальнейшего распространения.

При этом глава правительства сделал акцент на том, что ситуация с распространением этой опасной инфекции в стране крайне непростая. Число заболевших COVID-19 растет, причем темпы заражения в последнее время очень высокие.

Базовый госпиталь

Больница в Коммунарке является одной из базовых в столице для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, была открыта 3 марта 2020 года. Общая площадь комплекса составляет 160 тыс. кв. м, здесь могут единовременно проходить стационарное лечение более тысячи пациентов. За период с 31 декабря 2020 года в клинику было госпитализировано более 23,3 тыс. пациентов.

Ранее Собянин сообщил, что в рамках второй очереди больницы в Коммунарке возведут около 80 тыс. кв. м. Основная специализация этой части - детское здравоохранение. По его словам, в состав комплекса войдут перинатальный центр, роддом, детская инфекционная больница и детская больница.

По окончании строительства медкомплекс в Коммунарке займет 160 тыс. кв. м. В стационаре развернут около 1,1 тыс. коек, работать будут порядка 2 тыс. врачей и других специалистов. Возведение объекта началось в 2017 году, в декабре 2019 года завершили первую очередь - четыре медкорпуса общей площадью более 80 тыс. кв. м.