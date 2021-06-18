В Петербурге откроется Петровский конгресс, посвященный теме елизаветинской эпохи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Международный петровский конгресс, приуроченный ко дню рождения Петра Великого, откроется в пятницу в Санкт-Петербурге. В этом году событие, в котором как очно, так и дистанционно примут участие исследователи и специалисты из разных стран, посвятили императрице Елизавете Петровне и ее эпохе, сообщили журналистам в оргкомитете.

"В работе конгресса примут участие историки и искусствоведы, сотрудники музеев, преподаватели вузов, библиотечные работники и архивисты. Будет заслушано больше 65 докладов участников из Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска, Астрахани, Владимира, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Саратова, а также (дистанционно) из Австрии, Германии, Китая, США", - рассказали организаторы.

Четырнадцатый по счету конгресс, проведение которого было отложено в прошлом году из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, состоится 18-19 июня. Его торжественное открытие пройдет в Эрмитажном театре, там же будут проходить его пленарные заседания. Площадкой секционных заседаний 19 июня станет Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга. "В этом году конгресс посвящен дочери Петра Великого - императрице Елизавете Петровне и комплексному осмыслению значения елизаветинской эпохи в истории России", - говорится в сообщении организаторов.

Международные петровские конгрессы посвящены изучению петровской эпохи, сохранению и популяризации петровского наследия, развитию культурного туризма. Конгрессы традиционно проходят под эгидой Министерства культуры РФ и комитета по культуре Петербурга.

Организаторами конгрессов выступают Институт Петра Великого и Фонд имени Д. С. Лихачева при поддержке Государственного Эрмитажа, Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, Государственного музея-заповедника "Петергоф", Санкт-Петербургского Института истории РАН, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербургского Института культурных программ.