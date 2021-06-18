ФРГ намерена выделить Сенегалу €20 млн на вакцины от коронавируса

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Германия готова оказать финансовую помощь Сенегалу для создания собственного производства вакцин от коронавируса, которые могут быть использованы на Африканском континенте. Об этом в четверг сообщило агентство DPA со ссылкой на министра по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герда Мюллера.

Министр пояснил, что денежные средства планируется направить Дакарскому Институту Пастера (IPD) к апрелю 2022 года. Данное финансирование должно стать "начальной искрой" для производства вакцины "для Африки в Африке". В настоящее время Африка импортирует порядка 99% препаратов от коронавируса. При этом органы здравоохранения Африканского союза рассчитывают, что страны Африки смогут самостоятельно производить вакцины от коронавируса к концу года, а Дакарский Институт Пастера станет одной из самых важных лабораторий на континенте.

Сенегал - последняя остановка в пятидневной поездке Мюллера по Западной Африке, посвященной борьбе с пандемией коронавируса, а также ликвидации экономических и социальных последствий, связанных с кризисом, вызванным распространением коронавирусной инфекции. Ранее он посетил Того, Гамбию и Сьерра-Леоне.

13 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу Euronews после завершения саммита Группы семи (G7) в Великобритании заверила, что Европейский союз планирует создать на Африканском континенте предприятия по производству вакцин от коронавируса. Это, по ее словам, предполагает инвестиции в размере €1 млрд. Подобное финансирование позволит Африке в долгосрочной перспективе производить собственные вакцины, причем не только от COVID-19, но и против других инфекционных заболеваний, например, малярии или туберкулеза. До этого глава ЕК объявила о намерении передать по меньшей мере 100 млн доз странам с низким и средним доходом до конца 2021 года.