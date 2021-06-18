Чекунков заявил, что уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по стране

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по России. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока".

Федеральные власти, подчеркнул Чекунков, регулярно инициируют меры господдержки для семей при рождении детей.

"Мы хотим, чтобы рожать детей было не только моментом счастья, но и чтобы это позитивно сказывалось и на благосостоянии семей. Эти и другие меры позволили достигнуть такого показателя суммарного коэффициента рождаемости на Дальнем Востоке выше общероссийского значения. То есть на Дальнем Востоке рожают больше, чем в среднем по стране", - рассказал Алексей Чекунков.

Он отметил, что почти 47 тыс. семей на Дальнем Востоке получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, более 12 тыс. получили дополнительную выплату по маткапиталу, больше 50 тыс. семей получили ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка. Государство, добавил он, и дальше будет поддерживать семьи, главная задача сейчас - найти такие форматы жизни, работы, социальной поддержки, которые бы стимулировали людей оставаться жить на Дальнем Востоке.

Заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов в рамках конференции подчеркнул, что за последние несколько лет удалось сократить отток населения с Дальнего Востока. Он рассказал, что совместно с Минвостокразвития уже три года реализуется проект по привлечению студентов из центральной части России в дальневосточные вузы. Так, к примеру, за последние два года количество студентов из Москвы и Московской области, поступивших в дальневосточные вузы, увеличилось на 2,5 тыс. человек, добавил он.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров представил на конференции данные последних исследований ВЦИОМ в области демографии, которые показывают, что население ДФО знает о мерах государственной поддержки семей с детьми. Директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова добавила в свою очередь, что дальневосточная молодежь 18-24 лет в целом оценивает положение дел в регионе позитивно.

Пример Забайкалья

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, выступая на конференции, рассказал о региональной программе народосбережения, отметив, что она направлена на увеличение численности населения Забайкалья и призвана повлиять на существующие отрицательные факторы.

"Мы не первый год направляем серьезное финансирование на демографические выплаты, создание школьных и дошкольных мест, на приведение этих объектов в адекватное состояние <…> Региональная программа народосбережения предусматривает, прежде всего, работу, направленную на формирование и сохранение традиционных семейных ценностей", - сказал Осипов.

По его словам, важным фактором, влияющим на численность населения в крае, является сохранение здоровья, поэтому программа предусматривает укрепление системы здравоохранения Забайкальского края, сохранение и приумножение ее кадрового потенциала. Программа Забайкальского народосбережения включает 175 мероприятий и состоит из шести подпрограмм: "Повышение качества жизни", "Забайкальская семья", "Здоровье и долголетие", "Будущее поколение", "Культура и ценностные ориентации", "Репродуктивное здоровье".