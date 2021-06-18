В районе Новосибирской области ввели режим ЧС из-за гибели более 100 га сельхозкультур

НОВОСИБИРСК, 18 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории одного из крупнейших сельскохозяйственных районов Новосибирской области, где в прошлом году около трети посевов пострадало из-за аномальной жары, в связи с неблагоприятными метеоусловиями и гибелью сельскохозяйственных культур на площади более 100 га. Об этом сообщили в пятницу в региональном ГУ МЧС России.

"Введен режим чрезвычайной ситуации: на территории Купинского района Новосибирской области в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, значительно ухудшающими состояние сельскохозяйственных культур, и их гибелью на площади более 100 га", - говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, 17 и 18 июня в Новосибирской области местами сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса, местами она будет высокой. С 17 по 19 июня местами сохранится аномально жаркая погода с температурой 30 градусов и выше. При этом ранее синоптики не прогнозировали жаркой и засушливой погоды летом 2021 года в регионах Западной Сибири.

Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири. Власти Новосибирской области в 2020 году снизили планы по сбору зерновых с 2,6 млн до 2,4 млн тонн из-за засухи, которая наблюдалась с начала мая сразу в нескольких районах, однако по итогам уборочной кампании аграриям удалось собрать почти 2,7 млн тонн, что на 1,7% больше, чем урожай 2019 года.