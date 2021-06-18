На Чукотке трудоустроят более 500 подростков на каникулы

ТАСС, 18 июня. Более 500 подростков Чукотки трудоустроят в округе на период летних каникул, сообщили ТАСС в региональном правительстве в пятницу.

"В настоящий момент уже трудоустроено 52 человека. В окружных управляющих компаниях на благоустроительных и озеленительных работах трудятся 34 несовершеннолетних. Кроме того, в округе формируются трудовые отряды подростков, участвующие в реализации социально значимых дел. На сегодняшний день в них заняты 468 человек", - уточнили в правительстве региона.

Уточняется, что основная форма занятости для подростков - озеленение и уборка территории, пересадка цветов, курьерская деятельность, уборка береговых линий в пределах своих населенных пунктов, покраска детских спортивных площадок, приведение в порядок библиотечного и архивного фондов. Подростки также помогают вожатым и педагогам-воспитателям в проведении культурно-массовых мероприятий. Школьники работают по четыре - пять часов в день, труд оплачивается пропорционально отработанному времени. В среднем подростки за месяц работы с восемью выходными получают 15-20 тыс. рублей, работодатели могут дополнительно премировать сотрудников.