В Роскачестве проверили средства от комаров

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Роскачество проверило репелленты-спреи от комаров и выяснило, что треть из них не содержит действующее вещество в нужном объеме. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество исследовало репелленты-спреи 20 торговых марок, которые в первую очередь предназначены для защиты от комаров.

"Исследования показали, что у семи торговых марок дозировка ДЭТА (диэтилтолуамид, действующее вещество в составе репеллентов - прим. ТАСС) меньше заявленной в маркировке, то есть производители не добавляют его в состав в нужном количестве. Это репелленты марок "Абсолют", "Таежа", Argus, CRUSH, Go Out, Nadzor и Super BAT", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Роскачестве, ДЭТА считается наиболее сильным и эффективным и одновременно самым токсичным веществом. Прочие вещества, например IR3535 и диметилфталат, обладают менее выраженным репеллентным действием. От концентрации зависит время действия и направленность средства. Например, если содержание ДЭТА в составе достигает 30-50%, такое средство может быть эффективно не только от комаров, но и от клещей, отметили эксперты.

Исследования показали, что большинство средств от комаров относительно безопасны при вдыхании (не вызывают симптомов интоксикации), не вызывают аллергии и не токсичны. Однако использование продукции семи торговых марок может привести к раздражению кожи. Несоответствие нормативам эксперты Роскачества выявили у спрея "Абсолют", "Тайга", Gardex, "Таежа", "OFF!", "Лютоня", Drago Family.

Эксперты выяснили, что средства от комаров "Абсолют", "Дэта", "Таежа", Help и Drago Family защищают на 100% в течение 3,5 - 8,5 часа при нанесении на кожу и эффективны 4-5 суток при нанесении на одежду. Прочие исследованные средства действуют на коже менее трех часов, на одежде - менее двух суток. "Абсолют" стал лидером среди всех исследованных спреев по фактической степени защиты - при нанесении на кожу репеллент защищает 8,5 часа. Однако рейтинг товара снижен за обман в маркировке: на этикетке указано, что средство гарантирует защиту до 12 часов.

Защита от клещей

В Роскачестве отметили, что 5 из 20 исследованных спреев, судя по этикетке, защищают не только от комаров, но и от клещей. Максимально действенным среди них оказалось средство Help (эффективность составила 97%). На втором и третьем местах - спреи "Абсолют" и "Лютоня" (90%). Средства от клещей "Космос" и "МоскитOFF" с заявленной задачей не справились.

Кроме того, среди исследованных товаров было два средства, в составе которых заявлены эфирные масла как основные действующие компоненты. Это средства "Сиберина" и Natura botanica. По результатам испытаний "Сиберина" защищает кожу от комаров на 100% в течение 48 минут (этикетка же обещала защиту на один-два часа), а Natura botanica оказалась наименее эффективной при нанесении на кожу - защита только на 50% и меньше чем на 30 минут.

При выборе средства от комаров эксперты советуют обращать внимание на сроки изготовления и годности. Чем ближе к концу срок годности, тем менее эффективным может быть средство. Также стоит помнить, что репелленты делятся на категории: высшая, первая, вторая и третья. Чем больше время защиты, тем выше категория.

Эксперты рекомендуют изучить концентрацию действующего вещества. Если концентрация ДЭТА меньше 30% - средство неэффективно от клещей. Средства с меньшей концентрацией активного вещества стоит использовать человеку гиперчувствительному, аллергику, либо ребенку.

Для детей среднего возраста подойдут средства с низким содержанием ДЭТА. Для детей младшего возраста и беременных женщин подходят репелленты с IR3535, поскольку это вещество обладает низкой токсичностью, но при этом менее эффективно.

В Роскачестве также напомнили, что средства от комаров, спреи и аэрозоли с низким содержанием действующего вещества относятся к парфюмерно-косметической продукции, которая не проходит строгих испытаний, и высокой эффективности от них ждать не стоит. Срок их действия по сравнению с репеллентами недолгий.