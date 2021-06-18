Эксперт: у заразившихся индийским штаммом быстро возникает вирусная нагрузка в горле

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. У инфицированных индийским штаммом коронавируса, получившим название "Дельта", очень быстро возникает высокая вирусная нагрузка в горле, из-за чего они зачастую могут заражать других, сами не подозревая об инфекции. Об этом заявил председатель созданной в 1947 году и занимающейся выработкой этических норм в медицинской деятельности Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери в опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke .

"Коварство этого штамма заключается в том, что у инфицированных крайне быстро возникает очень высокая вирусная нагрузка в горле и они могут заразить других даже до того, как заметят, что сами инфицированы", - отметил глава ассоциации, в которую входят более 100 национальных объединений врачей, включая российское. При этом он подчеркнул, что существует вероятность быстрого распространения данной мутации коронавируса. Пока не будет вакцинировано достаточное число людей, по его словам, необходимо снизить риск заражения в повседневной жизни. "По этой причине в общественном транспорте, магазинах и других закрытых помещениях обязательно следует продолжать носить респираторные маски класса FFP2", - сказал Монтгомери.

Вместе с тем глава ассоциации призвал власти федеральных земель провести оценку эпидемической ситуации в регионах и в случае роста уровня заболеваемости, вызванного штаммом "Дельта", пересмотреть принятые послабления ограничительных мер. В последнее время число случаев инфицирования индийским штаммом в Германии увеличилось. Согласно последнему отчету Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в течение недели с 31 мая по 6 июня доля заразившихся вариантом "Дельта" составила 6,2%.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила обеспокоенность распространением впервые обнаруженного в Индии штамма коронавируса. Мутация "Дельта", по ее словам, в настоящее время очень быстро распространяется в Великобритании и ведет там к экспоненциальному росту числа новых случаев заражения. В связи с этим Меркель заметила, что считает оправданным ограничение транспортного сообщения с Великобританией и Индией. Канцлер напомнила, что новая мутация агрессивнее других штаммов.

По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 1 076. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 3 720 031 жителя ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умер 91 пациент. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 90 270.