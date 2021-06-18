Павильоны "Здоровая Москва" переходят под работу исключительно для вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Павильоны "Здоровая Москва" в городских парках Москвы будут работать исключительно для вакцинации жителей от коронавируса. Диспансеризация в них временно приостановлена, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации мы вынуждены временно приостановить проведение диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках. С понедельника медицинские работники, которые проводили диспансеризацию, усилят выездные службы поликлиник для обслуживания пациентов на дому, а также помогут увеличить пропускную способность вакцинационных бригад в парках. <...> Вакцинация будет проводиться в порядке живой очереди", - сказала она.

Павильоны "Здоровая Москва" располагаются в более чем 40 парках столицы. Ракова отметила, что график работы павильонов ограничивать не будут - медицинский персонал будет работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня. "Я еще раз призываю москвичей не откладывать вакцинацию - сейчас это единственный способ сохранить жизнь и здоровье. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, мы сразу же вернем важнейший городской проект "Здоровая Москва", и москвичи смогут пройти диспансеризацию в парках города", - уточнила она.

Москва находится на первом месте среди регионов РФ по числу заболевших коронавирусом. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.