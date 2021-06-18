"Парнас" утверждает, что Минюст приостановил регистрацию партии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Партия "Парнас" в пятницу опубликовала на своем сайте сообщение о том, что Минюст якобы приостановил ее регистрацию до 2 сентября 2021 года.

В сообщении говорится, что 3 июня "Минюст уведомил "Парнас" о приостановлении государственной регистрации партии сроком на 3 месяца - до 2 сентября 2021 года". При этом организация значилась в опубликованном ЦИК в тот же день списке партий, составленном на основе данных Минюста, которые могут участвовать в выборах.

Комментариями Минюста ТАСС пока не располагает.