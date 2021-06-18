В Москве почти 42 тыс. человек записались на прививку от COVID-19 за последние сутки

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Почти 42 тыс. человек записались на вакцинацию от коронавируса в Москве за последние сутки. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За последние сутки число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло - мы фиксируем увеличение в четыре раза по сравнению с тем, что было неделей ранее. За день на прививку записались почти 42 тысячи жителей Москвы. Важно, что москвичи не откладывают вакцинацию и записываются на ближайшие дни. Это говорит о том, что они понимают серьезность ситуации и хотят как можно скорее сделать прививку. Это критически важно в сложившейся эпидемиологической ситуации", - сказала Ракова.

Она напомнила, что в Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва", которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19 и будут работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.

Москва находится на первом месте среди регионов РФ по числу заболевших коронавирусом. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.