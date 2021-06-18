Главврач: цифровизация во время пандемии стала толчком к развитию здравоохранения Москвы

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Пандемия коронавируса стала значительным толчком к развитию московского здравоохранения, в том числе и в применении новых технологий. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС главный врач Городской клинической больницы №15 имени Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.

Он также отметил, что в ближайшие несколько лет стоит ждать радикальных изменений в этой сфере.

Корреспондент ТАСС в преддверии Дня медработника посетил больницу имени Филатова - крупный объект столичного здравоохранения, который сейчас в связи с напряженной эпидобстановкой полностью переведен под пациентов с коронавирусной инфекцией, и одну из поликлиник, где был проведен капительный ремонт. Столичные врачи рассказали, как изменилось за последние годы понятие о том, что такое современные медицинские учреждения, а также о дальнейшем их развитии.

"Пандемия коронавирусной инфекции послужила триггером к развитию сферы здравоохранения, <…> в ближайшие несколько лет нас ожидают радикальные изменения. <…> Технологическая революция, которую мы уже с вами наблюдаем, повлечет изменение бизнес-процессов, смены парадигмы и возникновения экосистемы в здравоохранении, направленной на формирование здорового образа жизни. Ведь здоровье человека - это стратегический потенциал страны", - сказал Вечорко.

Он напомнил, что в Москве удалось за время пандемии приобрести успешный опыт применения искусственного интеллекта, активно внедряются и другие цифровые технологии, а благодаря телемедицинскому центру ведение пациентов с коронавирусом стало эффективнее. Также задачу врачам упростила единая цифровая платформа и, в частности, Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС ЕМИАС), с помощью которого исследования вместе с протоколом рентгенолога сразу же попадают в электронную медицинскую карту пациента.

Современный стационар

По мнению Вечорко, признаками современного стационара являются хорошая оснащенность новым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами, многопрофильность, высокий профессионализм кадрового состава и, конечно, наличие научной базы. "Наша клиника оказывает высококвалифицированную и специализированную помощь в сложных и экстренных случаях по различным профилям: сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, кардиология, неврология, офтальмология, акушерская помощь, травматология, гинекология и другие. На базе отделения лазерной микрохирургии глаза работает Московский городской глаукомный центр", - рассказал он.

Сейчас больница (включая роддом) снова полностью перепрофилирована под пациентов с коронавирусной инфекцией, плановая госпитализация временно приостановлена. Пациентов в ГКБ №15 доставляют только бригады скорой медицинской помощи. В обычное время прием в стационар осуществляется в том числе и через клинико-диагностический центр, где бывает довольно много нуждающихся в помощи. Но благодаря большим и светлым помещениям, а также четкой работе медперсонала, осуществляющего маршрутизацию каждого и разделение потоков, пациенты не испытывают никакого дискомфорта.

В состав больницы № 15 им. Филатова (которая является одной из крупнейших в Москве - почти на 2 тыс. коек) входит около 30 клинических отделений, параклинические и вспомогательные службы, родильный дом, консультативно-диагностический центр.

"Все наши отделения, наши операционные, в том числе и экстренные, оснащены новейшим медицинским оборудованием ", - добавил Валерий Вечорко.

По его словам, последнее время большая часть нового медицинского оборудования закупается в новом формате - по контрактам жизненного цикла, что не только позволяет департаменту здравоохранения города приобрести оборудование по выгодной цене, но и гарантировать обеспечение его бесперебойной работы.

Новый формат поликлиник

В рамках программы капремонта 137 зданий поликлиник, стартовавшей в прошлом году, в обновленных стенах начали принимать пациентов уже 11 учреждений. После проделанных работ поликлиника, которую посетил корреспондент ТАСС, стала более комфортной и уютной. На нижних этажах находятся самые востребованные кабинеты - дежурных врачей, приема анализов, выдачи больничных листов, на верхних - наименее посещаемые и административные. Помещения для функциональной диагностики постарались разместить у кабинетов узких специалистов. Яркая и крупная навигация помогает легко ориентироваться.

"Новый стандарт московских поликлиник - это не только современный подход к лечению. Еще один важный момент: маршрутизация пациентов будет настроена таким образом, чтобы разделить потоки здоровых и заболевших людей", - рассказал ТАСС директор по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Алексей Безымянный.

Пациенты высоко оценили обновления: наличие буфета, где можно подождать своих родных или посидеть после анализов, удобные диваны в холлах, просторные зоны ожидания, в детских поликлиниках - удобные пеленальные столы, комфортное кресло в комнате кормления.

"Также был составлен единый стандарт укомплектования врачами-специалистами для всех поликлиник. После модернизации в каждом филиале работают врачи восьми наиболее востребованных специальностей: врачи общей практики (терапевты), кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, урологи, оториноларингологи и хирурги. В головных зданиях поликлиник дополнительно будут принимать специалисты пяти узких направлений - аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, колопроктологи и инфекционисты", - добавил Безымянный.

Он отметил, что важный пункт нового стандарта - доступность современного диагностического оборудования уже на первичном этапе медицинской помощи. В 2020-2024 годах в столице проводится полная модернизация медицинского оборудования, в рамках которой в том числе закупают аппараты для лучевой диагностики, а также планируют замену аналогового медицинского оборудования на цифровое.