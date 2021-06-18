Словакия может продать или подарить неиспользованные дозы "Спутника V"

ПРАГА, 18 июня. /ТАСС/. Словакия, где 7 июня началась вакцинация российским препаратом против коронавируса "Спутник V", с согласия производителя может продать или подарить неиспользованные дозы вакцины третьей стороне. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Минздраве республики.

"Регистрация на получение прививок "Спутником V" завершается [в Словакии] в конце июня, - отметили в Минздраве. - Оставшиеся неиспользованные дозы, срок годности которых истекает во второй половине июля, мы можем, с российского согласия, продать или подарить третьей стороне".

Ожидается, что вакцинацию "Спутником V" пройдут более 10 тыс. жителей Словакии. Наибольший интерес к прививкам российским препаратом проявляют граждане в возрасте от 40 до 44 лет. Препарат наиболее востребован в восточных регионах республики.

Словакия 1 марта получила "Спутник V". Покупка незарегистрированной в Евросоюзе вакцины, недовольство которой выразила, в частности, президент Словакии Зузана Чапутова, вызвала правительственный кризис в стране и привела к отставке с поста премьер-министра Игора Матовича, переместившегося в кресло вице-премьера и министра финансов.

С начала пандемии общее число заразившихся коронавирусом в Словакии, население которой насчитывает около 5,5 млн граждан, составило 391 248 человек. В республике от осложнений после инфицирования коронавирусом умерли 12 478 жителей.