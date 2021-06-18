"ВКонтакте" проведет крупнейший онлайн-выпускной в России

"ВКонтакте" проведет крупнейший онлайн-праздник для выпускников России. Участников ежегодного всероссийского "Основного выпускного "ВКонтакте" поздравят музыканты и блогеры, говорится в пятницу в сообщении соцсети.

Для выпускников выступят артисты SLAVA MARLOW, Филипп Киркоров, ФОГЕЛЬ, GAYAZOV$ BROTHER$, Звонкий, Мари Краймбрери и другие. Кроме того, гости выпускного смогут принять участие в конкурсах от "Клипов "ВКонтакте". В них поучаствуют блогеры Даня Милохин и Артур Бабич.

Зрители "Основного выпускного "ВКонтакте" получат поздравления от исполнителей и блогеров в формате клипов. Пожеланиями и историями из своего школьного прошлого поделятся Валя Karna.val, Анна Седокова, Митя Фомин и многие другие.

Выпускники смогут лично пообщаться со знаменитостями в групповых видеозвонках "ВКонтакте". Так, своих поклонников во время праздника соберет SLAVA MARLOW. Лично пообщаться можно будет и с ведущими трансляции — Владимиром Маркони и Аней Pokrov. Они будут случайным образом звонить зрителям. Выпускники, которые ответят на вызов, смогут выиграть технику Apple и подписку VK Combo.

Образовательная платформа "Сферум" объявит победителей конкурса для выпускников, в котором можно выиграть "Сертификат будущего" на оплачиваемую летнюю стажировку. Чтобы получить приз, нужно поделиться своими школьными достижениями и рассказать о профессии мечты. Текст или видео нужно опубликовать в "ВКонтакте" с хештегом #сферумбудущего с 18 по 25 июня. Также участники могут выиграть три индивидуальных консультации у экспертов по интересующим направлениям.

Онлайн-мероприятие начнется 25 июня в 18:00 мск. Трансляция события пройдет в сообществе "Официальные страницы "ВКонтакте". В 2020 году трансляцию "Основного выпускного" посмотрели 16 млн человек.