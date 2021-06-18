Более 100 крымских и астраханских школ не отвечают требованиям Роспотребнадзора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Более 100 школ Республики Крым и Астраханской области не соответствуют требованиям Роспотребнадзора. Об этом сообщил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании в аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО), которое в режиме видеоконференции с руководителями регионов провел полпред Владимир Устинов.

По данным Устинова, не все школы ЮФО перед началом минувшего учебного года полностью соответствовали требованиям Роспотребнадзора. В частности, были замечания по износу и готовности школьных пищеблоков, к помещениям столовых в Ростовской и Астраханской областях, Республике Крым, Калмыкии. Питание в них было организовано по "временной схеме", в том числе с участием сторонних организаций. На сегодняшний день в Ростовской области и Калмыкии школы привели в соответствие, в Астраханской области и Республике Крым разработали и реализуют дорожные карты по устранению недостатков.

"Большая работа проведена в части соответствия требованиям Роспотребнадзора в ЮФО. На 15 апреля в стране осталось всего 240 школ, не соответствующих требованиям Роспотребнадзора, в том числе в Астраханской области - четыре школы, в Республике Крым - 101 школа. При этом, согласно графику устранения несоответствий, Астраханская область должна была устранить все несоответствия еще к 30 сентября 2020 года, но почему-то это не случилось", - сказал Кравцов.

Полпред президента РФ в Южном федеральном округе отметил, что летом Роспотребнадзор оценит готовность образовательных учреждений к предстоящему учебному году, и потребовал устранить все выявленные недостатки к 1 сентября.