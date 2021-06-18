Мишустин поблагодарил врачей за их работу и помощь людям в период пандемии

КОММУНАРКА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил в пятницу ГКБ номер 40 Департамента здравоохранения Москвы и поздравил врачей с наступающим Днем медицинского работника. Он поблагодарил их за труд в сложный период пандемии коронавируса и заверил, что власти делают все возможное для поддержки работников здравоохранения и медицинских служб.

"Хочу поздравить от всей души всех медицинских работников с их профессиональным праздником: врачей, медсестер, водителей скорой помощи, всех, кто работает в медицине, с Днем медицинского работника", - сказал глава правительства. Он подчеркнул, что врач - это профессия необычная и очень почитаемая. "Доктор - это всегда близкий человек, который поможет, найдет доброе слово, который всегда эмоционально вовлечен в то, чтобы помочь человеку в сложной ситуации", - добавил он.

Мишустин рассказал, что когда сам болел коронавирусом и проходил лечение, он слушал лекции главврача ГКБ номер 40 Дениса Проценко, в которых тот "очень интересно говорил о том, что такое сегодня современная медицина с точки зрения взаимодействия врача с пациентом, в том числе реанимация". Глава кабмина сделал акцент на том, насколько важно выстроить доверие между пациентом и врачом, так как именно это подчас и помогает выздороветь. "Хочу сказать всем врачам нашей страны огромное спасибо, что в это непростое время, в период пандемии вы выполняете свой долг, помогаете людям справиться с опасной инфекцией, помогаете им стать здоровыми, реабилитироваться", - сказал председатель правительства.

Премьер заверил, что кабмин делает все возможное для поддержки врачей и медицинских служб. "За крайние пять месяцев было инвестировано примерно около четверти триллиона рублей, из которых 100 млрд рублей это средства на стимулирующие выплаты врачам, президентские выплаты", - уточнил Мишустин.